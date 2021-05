Mednarodni dan biotske raznovrstnosti o naravi prijaznih rešitvah

Ljubljana, 22. maja - Vsako leto se 22. maja obeležuje mednarodni dan biotske raznovrstnosti z namenom ohranjanja in krepitve pestrosti živalskega in rastlinskega sveta ter življenjskih okolij na Zemlji. Letošnji poteka pod geslom Smo del rešitve za naravo, s katerim se spodbuja razpravo o naravi prijaznih rešitvah za podnebne in druge izzive.