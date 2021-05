Evropska komisija z načrtom za korenito zmanjšanje onesnaževanja zraka, vode in tal v EU

Bruselj, 12. maja - Evropska komisija je danes sprejela akcijski načrt za ničelno onesnaževanje zraka, vode in tal v EU, ki določa ključne cilje za leto 2030 in spremljajoče ukrepe ter sledi viziji do 2050 doseči stanje, v katerem je onesnaževanje zmanjšano na raven, ki ni več škodljiva za zdravje ljudi in naravne ekosisteme.