Večina poslanskih skupin za ureditev znanstvenoraziskovalne dejavnosti, a ne s predlogom SD

Ljubljana, 27. maja - DZ je imel danes na dnevnem redu tudi predlog zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki so ga v DZ vložili v SD. Ker pa predlog na pristojnem odboru DZ ni dobil zadostne podpore, so poslanske skupine danes le predstavile svoja stališča, medtem ko glasovanja o njem ni bilo.