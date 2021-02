Koalicija in poslanca narodnosti predlagajo namenska sredstva za vzdrževanje planinskih poti

Ljubljana, 26. februarja - Vzdrževanost in dobra označenost planinskih poti je predpogoj za varno gibanje v gorskem svetu, je danes na novinarski konferenci poudarila poslanka SMC Mateja Udovč. S predlogom novele zakona o planinskih poteh, ki so ga vložili s koalicijskimi partnerji in poslancema narodnosti, bi za vzdrževanje planinskih poti zagotovili namenska sredstva.