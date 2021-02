Planinska zveza pozdravlja zakonski predlog za zagotovitev namenskih sredstev za vzdrževanje planinskih poti

Ljubljana, 27. februarja - V Planinski zvezi Slovenije pozdravljajo predlog novele zakona o planinskih poteh, ki so ga vložili koalicijskimi partnerji in poslanca narodnosti. Ocenjujejo, da bi zakonsko zagotovljena sredstva za vzdrževanje planinskih poti in delo markacistov pozitivno vplivala na urejenost planinskih poti, ki vsako leto privabijo kakšnega obiskovalca več.