Odbor DZ podprl predlog novele zakona o planinskih poteh

Ljubljana, 5. maja - Odbor DZ za izobraževanje je na današnji seji za obravnavo na seji DZ z devetimi glasovi za in dvema proti pripravil predlog novele zakona o planinskih poteh, s katerim bi zagotovili stalna sredstva za vzdrževanje in označevanje planinskih poti. Predlog zakona o znanstvenoraziskovalni dejavnosti, ki so ga v postopek vložili v SD, pa so zavrnili.