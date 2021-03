V SD v zakonodajni postopek vložili predlog zakona o znanstvenoraziskovalni dejavnosti

Ljubljana, 5. marca - V SD so danes v zakonodajni postopek vložili nov predlog zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki je bil v času prejšnje vlade že usklajen z vsemi deležniki. Predlog med drugim določa stabilno institucionalno financiranje javnih raziskovalnih organizacij in povišanje sredstev za znanost in raziskave na en odstotek BDP.