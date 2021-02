Raziskovalni inštituti s pozivom vladi k zagotovitvi pogojev za razvoj akademskih institucij

Ljubljana, 4. februarja - Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS) vladi predlaga, naj zagotovi ustrezne pogoje za razvoj akademskih institucij na dolgi rok in sprejme potrebne dokumente in zakonodajo. Pozivajo tudi k zagotovitvi pogojev za nemoteno izvajanje pedagoškega procesa in raziskovalnega dela visokošolskih institucij.