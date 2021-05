Pobudniki referenduma o zakonu o vodah kljub neugodnemu datumu prepričani v uspeh

Ljubljana, 26. maja - Pobudniki referenduma o noveli zakona o vodah so prepričani, da bodo volivce kljub neugodnemu datumu uspeli prepričati, da 11. julija sporni zakon zavrnejo. V kampanji s strani nasprotnikov pričakujejo zavajanja in poskuse delitve. "Verjamejo, da imamo levo in desno vodo, ampak ljudje niso neumni," je v imenu pobudnikov za STA poudaril Uroš Macerl.