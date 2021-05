V Benetkah vrata za javnost odpira 17. mednarodni arhitekturni bienale

Benetke, 22. maja - V beneških Vrtovih in Arzenalu in na drugih lokacijah po mestu danes tudi uradno odpira vrata 17. mednarodni arhitekturni bienale. Razstava z vodilom How will we live together? pod kuratorstvom Hashima Sarkisa bo na ogled do 21. novembra, na njej pa svoja dela predstavlja 112 sodelujočih iz 46 držav, tudi Slovenija.