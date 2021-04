V DZ še ena pobuda za referendum o zakonu o vodah s 33.670 podpisi

Ljubljana, 6. aprila - Svojo pobudo za referendum o sporni noveli zakona o vodah je danes v državni zbor predalo tudi gibanje Zdrava družba. Priložili so 33.670 podpisov. Ljudstvo vode ne da in začela se je ljudska pomlad, so v gibanju, ki je zbiralo podpise pod pobudo Vode ne damo, povzeli dve glavni sporočili.