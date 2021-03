Cigler Kralj po uspešno prestani interpelaciji ostaja minister za delo

Ljubljana, 19. marca - Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je uspešno prestal interpelacijo, ki so jo vložile LMŠ, SD, Levica in SAB. Za interpelacijo je glasovalo 38 poslancev, proti pa 44. Interpelacija bi uspela, če bi jo podprlo vsaj 46 poslancev.