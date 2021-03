Cigler Kralj opozoril na opravljeno delo in vse pozval k pošteni refleksiji

Ljubljana, 18. marca - Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je ob začetku današnje razprave o interpelaciji o njegovem delu in odgovornosti vse pozval k pošteni refleksiji. Prepričan je, da je z argumenti dokazal, da z ekipo delajo vse in še več, da bi področja, za katera so pristojni, tudi zares spremenili na bolje.