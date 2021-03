Koalicija prepričana v dobro delo Ciglerja Kralja

Ljubljana, 18. marca - V koalicijskih SDS, SMC in NSi so prepričani, da minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj dela dobro in da je celotna vlada v danih razmerah naredila največ, kar je lahko. Pri tem so kritični do prejšnjih vlad in nevlaganja v domove za starejše. Interpelacije ministra pa ne bodo podprli.