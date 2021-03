V DZ se bo moral v četrtek zagovarjati še minister Cigler Kralj

pripravili Sonja Poznič Cvetko in Polona Šega

Ljubljana, 16. marca - DZ ima v tem tednu po interpelaciji šolske ministrice Simone Kustec na dnevnem redu še eno. Na četrtkovi izredni seji bo namreč obravnaval interpelacijo ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja. Vlagateljice so tudi tokrat LMŠ, SD, Levica in SAB, uspeh interpelacije pa malo verjeten.