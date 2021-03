Večina opozicije Ciglerju Kralju očita neukrepanje pri širjenju okužb v DSO in na delovnih mestih

Ljubljana, 18. marca - V LMŠ, SD, Levici in SAB so napovedali, da bodo interpelacijo ministra za delo Janeza Ciglerja Kralja podprli. V stališčih poslanskih skupin so izpostavili očitke, da ni ukrepal pri širjenju koronavirusnih okužb v domovih za starejše in na delovnih mestih. V DeSUS se bodo o glasovanju odločili po razpravi, v SNS pa interpelacije ne bodo podprli.