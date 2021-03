Koalicijski poslanci podpirajo Ciglerja Kralja, vlagatelji interpelacije pogrešajo konkretne odgovore

Ljubljana, 18. marca - V DZ že 12 ur razpravljajo o interpelaciji ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja, ki so jo vložile LMŠ, SD, Levica in SAB. Koalicija poudarja, da je naredil največ, kar je v pogojih epidemije mogel. Vlagatelji interpelacije pa pravijo, da še vedno čakajo na konkretne odgovore.