V boju z družinsko hiperholesterolemijo pomembno predvsem pravočasno odkrivanje in zdravljenje

Ljubljana, 15. septembra - V Tednu družinske hiperholesterolemije, ki se je v ponedeljek začel kot desetdnevni uvod pred svetovnim dnevom te bolezni, želijo v Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije ljudi spodbuditi, naj razmislijo o svojem holesterolu. Na današnji novinarski konferenci so izpostaviti predvsem pomen pravočasnega odkrivanja bolezni in njenega zdravljenja.