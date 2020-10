Pred možgansko kapjo nas najbolj ščiti zdrav način življenja

Ljubljana, 15. oktobra - V Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije, kjer si prizadevajo za čim boljšo ozaveščenost o možganski kapi, poudarjajo, da je zdrav način življenja od mladih nog naprej najboljša preventiva. Na to so spomnili tudi na današnji virtualni novinarski konferenci pred svetovnim dnevom možganske kapi, 29. oktobrom.