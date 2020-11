Društvo za zdravje srca pozvalo k zagotavljanju pogojev za dovolj rekreacije

Ljubljana, 11. novembra - Otrokom in odraslim je treba omogočiti primeren ter zadosten način gibanja, sprehodi niso dovolj, so danes opozorili sodelujoči na novinarski konferenci društva za zdravje srca. Pozvali so k gibanju v naravi in opozorili na številne posledice pomanjkanja gibanja. Odločevalce pa so pozvali, naj z ukrepi ne odvzamejo prebivalcem možnosti rekreacije.