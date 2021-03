Odprli bodo še ponudbe za gradnjo primorskega dela drugega tira

Ljubljana, 8. marca - Na 2TDK bodo danes odprli še finančne ponudbe gradbincev, ki se potegujejo za gradnjo drugega tira Koper-Divača na odseku med Črnim Kalom in Koprom. Prejšnji teden sta za glavna gradbena dela na delu med Divačo in Črnim Kalom ponudbi oddala konzorcija pod vodstvom avstrijskega Strabaga in domačega gradbinca Kolektor CPG. Bolj ugodna je bila zadnja.