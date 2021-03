ZSSS za ukrepe v pomoč ženskam med epidemijo

Ljubljana, 5. marca - Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) izpostavlja, da je epidemija covida-19 ženske še posebej prizadela. Glede na to so po njihovi oceni nujni nekateri ukrepi, pri pripravi nacionalnega načrta za okrevanje pa naj bo upoštevan tudi glas žensk, so zapisali pred mednarodnim dnevom žensk, 8. marcem.