Naziv Ona 365 prejela skupina medicinskih sester na covidnih oddelkih in v domovih za starejše

Ljubljana, 1. marca - Medijska hiša Delo je danes organizirala enajsto slavnostno razglasitev Ona 365. Naziv Ona 365 je prejela skupina medicinskih sester na covidnih oddelkih in v domovih za starejše, ki po mnenju strokovne komisije v nepredstavljivih okoliščinah požrtvovalno, s srcem in odgovornostjo skrbijo za vse, ki potrebujejo pomoč, in rešujejo življenja.