Evropska komisija s predlogi glede enake plače za enako delo

Bruselj, 4. marca - Evropska komisija je danes predstavila predloge o plačni transparentnosti, ki bi zagotovila, da dobijo ženske in moški v Evropski uniji enako plačilo za enako delo. V okviru predlogov bi uvedli pravico do informacije o plačah delavcev na enakih položajih, so sporočili iz Bruslja.