Z nacionalnim programom za enake možnosti žensk in moških do manj vrzeli med spoloma

Ljubljana, 23. februarja - Predlog resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških do leta 2030, ki je v javni razpravi do 19. marca, želi nasloviti vrzeli med ženskami in moškimi. Te ovirajo ljudi pri udejanjanju potencialov, zavirajo pa tudi gospodarski napredek, blaginjo in konkurenčnost, navaja predlog, ki ga je pripravilo ministrstvo za delo.