Mednarodni dan žensk bo izpostavil vlogo žensk med pandemijo covida-19

pripravila Polona Šega

Ljubljana/New York, 6. marca - Pandemija covida-19 pomembno spreminja življenje in delo številnih žensk, ker poleg poklicnih obveznosti nosijo tudi glavno breme gospodinjskega dela in šolanja otrok na daljavo. Tako bo letošnji mednarodni dan žensk, 8. marec, še posebej in izpostavil vlogo žensk v času pandemije covida-19.