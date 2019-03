Le petina prebivalcev Slovenije meni, da so moški in ženske obravnavani enako

Ljubljana, 8. marca - Nova raziskava svetovnega združenja Win International, ki jo je v Sloveniji izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana, kaže, da zgolj petina prebivalcev Slovenije meni, da so moški in ženske obravnavani enako. V svetu je delež tistih, ki verjamejo v enako obravnavo moških in žensk, malo višji, 27-odstoten, so sporočili iz inštituta.