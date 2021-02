Fico na slovesnosti ob dnevu spomina na fojbe tudi o prisilni italijanizaciji Slovanov

Rim, 10. februarja - V italijanskem parlamentu so dopoldne slovesno obeležili dan spomina na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije. Predsednik poslanske zbornice Roberto Fico je poudaril, da je treba ohraniti spomin, opozoril pa je tudi na nasilno italijanizacijo slovanskih ljudstev. Tradicionalna slovesnost je potekala tudi blizu Bazovice pri Trstu.