Svet EU za okolje z dogovorom o evropskem podnebnem zakonu

Bruselj, 17. decembra - Svet EU za okolje je danes dosegel dogovor o evropskem podnebnem zakonu, ki uzakonja dolgoročni cilj EU glede podnebne nevtralnosti do leta 2050. Zasedanja se udeležuje tudi državna sekretarka na ministrstvu za okolje in prostor Metka Gorišek, ki je poudarila, da so podnebne spremembe izziv celotnega planeta.