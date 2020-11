Letos manj napadov volkov in medvedov na pašne živali kot lani

piše Vesna Pušnik Brezovnik

Ljubljana, 12. novembra - Letos je bilo pri nas v primerjavi z lani manj prijavljenih škodnih primerov zaradi napadov volkov in medvedov. Več kot medvedi so letos škodnih primerov povzročili volkovi. Po oceni KGZS gre za posledico tega, da rednega odvzema volka ni bilo že več let, izredni odstrel pa ne rešuje težav v zadostni meri. Medvedom, kot kaže, služi obilna letina.