Državni svet umika zakon o interventnem odstrelu medveda in volka

Ljubljana, 21. aprila - Državni svet se je na korespondenčni seji z 29 glasovi za in dvema proti odločil iz zakonodajnega postopka umakniti predlog novele zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave. Za to so se odločili, potem ko je ustavno sodišče zakon razveljavilo.