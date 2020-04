Ministrstvo pripravlja nove podlage za odvzem zveri iz narave

Ljubljana, 20. aprila - Ministrstvo za okolje in prostor bo po odločitvi ustavnega sodišča, ki je razveljavilo zakon o interventnem odvzemu medveda in volka iz narave, še naprej "podpiralo strokovne rešitve, ki bodo omogočale čim hitrejšo vzpostavitev ravnovesja med sobivanjem z velikimi zvermi in varnostjo človeka". Tako pripravljajo nove podlage za odvzem živali.