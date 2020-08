Letos še več napadov zveri na drobnico

piše Matej Luzar

Ljubljana, 7. avgusta - Po lanskem porastu števila napadov zveri na drobnico se je to v prvi polovici letošnjega leta še povečalo. Pristojni so zabeležili 160 napadov, kar je 39 več kot v enakem obdobju lani. Po navedbah kmetijsko gozdarske zbornice sta letošnji žarišči severna Primorska z delom Gorenjske in Kočevsko, kar je tamkajšnje rejce postavilo pred veliko težavo.