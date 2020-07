Objavljen razpis za naložbe za zaščito živali pred volkom in medvedom

Ljubljana, 24. julija - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v uradnem listu objavilo javni razpis z naslova podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva, ki se nanašajo na zaščito živali na paši pred medvedom in volkom. Za podporo v višini milijon evrov lahko nosilci kmetijskih gospodarstev zaprosijo od 17. avgusta do vključno 21. oktobra 2020.