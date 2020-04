Ustavno sodišče v sporu glede odstrela zveri kima nevladnikom

Ljubljana, 20. aprila - Ustavno sodišče je razveljavilo zakon o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave, ki velja do konca septembra. Čeprav je sodba pozna, saj so bile živali iz zakonske kvote skorajda že vse odstreljene, pa pomeni, da najverjetneje ne bo možno uveljaviti novele tega zakona, katere predlog predvideva še večji odstrel.