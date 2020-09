V DNS za jasne kriterije pri dostopu do informacij v kazenskih in sodnih postopkih

Ljubljana, 29. septembra - V Društvu novinarjev Slovenije (DNS) so kritični do nove prakse v pravosodnem sistemu, ki onemogoča dostop do informacij javnega značaja. Vlado, ministrstvi za javno upravo in za pravosodje pozivajo k ustanovitvi delovne skupine, ki bo določila jasne kriterije za dostop do informacij v kazenskih in sodnih postopkih.