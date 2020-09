Transparency International Slovenia: Pravica vedeti ni samoumevna

Ljubljana, 28. septembra - V Transparency International (TI) Slovenia so ob današnjem svetovnem dnevu pravice vedeti poudarili pomembnost dostopa do informacij javnega značaja za preprečevanje korupcije. Zakonodaja posameznikom omogoča, da zahtevajo in prejmejo informacije v razumnem roku, s čimer se zagotavlja demokratičnost in participatornost družbe.