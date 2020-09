Z današnjim dnem morajo biti vsa spletišča državnih in lokalnih organov dostopna tudi invalidom

Ljubljana, 23. septembra - Vsa spletišča državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in oseb javnega prava morajo biti od danes dostopna vsem, zlasti uporabnikom z različnimi oblikami oviranosti, so izpostavili pri varuhu človekovih pravic. Na ministrstvo za javno upravo so že naslovili poizvedbo, koliko in kateri zavezanci zahtevo izpolnjujejo.