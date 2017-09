Prelesnikova: Le transparentna družba lahko zagotavlja človekove pravice

Ljubljana, 28. septembra - Le transparentna družba lahko zagotavlja in podpira človekove pravice, je na posvetu ob svetovnem dnevu pravice vedeti poudarila informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik. Na dogodku, ki je potekal v DS, so podelili tudi priznanje ambasador transparentnosti, ki ga je prejela Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.