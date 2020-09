Podatki imajo v digitalni družbi velik razvojni potencial, a potrebni so standardi za njihovo etično uporabo

Ljubljana, 29. septembra - Podatki imajo v digitalni družbi velik razvojni potencial, so ugotavljali udeleženci dogodka Etika pri ponovni uporabi podatkov v digitalni družbi ob dnevu pravice vedeti. Opozorili so tudi na pomen standardov varovanja zasebnosti pri ponovni uporabi podatkov, digitalizaciji in uporabi umetne inteligence.