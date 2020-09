Poročilo: Slovenija med članicami EU, ki so v pandemiji najbolj nesorazmerno omejile svoboščine

Bruselj/Berlin, 24. septembra - Slovenija je med članicami EU, ki so v pandemiji covida-19 najbolj nesorazmerno omejile svoboščine, v danes objavljenem poročilu o demokraciji v času pandemije ugotavljata organizaciji Greenpeace in Civil Liberties Union for Europe. Izpostavljata, da je slovenska vlada boj proti pandemiji uporabila kot izgovor za omejevanje kritikov oblasti.