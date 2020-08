Nov datum predvidene izstrelitve slovenskih satelitov 1. september

Kourou, 16. avgusta - Izstrelitev rakete vega s prvima slovenskima satelitoma Nemo HD in Trisat so preložili na 1. september, so navedli v podjetju Arianespace. Izstreliti so jo nameravali v ponedeljek, 17. avgusta, a so izstrelitev znova preložili. To so morali zaradi slabih vremenskih razmer, pandemije covida-19 in težav z nosilno raketo storiti že večkrat pred tem.