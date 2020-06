Raketo s slovenskima satelitoma bodo skušali izstreliti v nedeljo

Ljubljana/Kourou, 27. junija - Vremenske razmere nad Francosko Gvajano se izboljšujejo, tako da bodo v nedeljo zjutraj po srednjeevropskem času poskušali izstreliti raketo vega s slovenskima satelitoma Nemo HD in Trisat. Odštevanje do izstrelitve bodo začeli danes okoli 18.40 po srednjeevropskem času, so za STA sporočili iz Centra odličnosti Vesolje-SI.