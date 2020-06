Izstrelitev rakete s prvima slovenskima satelitoma znova preložili

Kourou, 29. junija - Iz Francoske Gvajane bi morali danes izstreliti raketo vega, s katero bi v vesolje poletela tudi prva slovenska satelita Nemo HD in Trisat. A so izstrelitev zaradi slabega vremena znova preložili. Nov datum še ni znan. Prav tako še ni znano, ali bodo poskusili še enkrat ali bodo raketo in satelite razstavili in jih znova pripravili za polet.