Nov datum predvidene izstrelitve slovenskih satelitov 17. avgust

Kourou, 1. julija - Izstrelitev rakete vega s prvima slovenskima satelitoma Nemo HD in Trisat so preložili na 17. avgust, ko naj bi bile vremenske razmere nad izstreliščem v Francoski Gvajani bolj ugodne, so danes sporočili iz podjetja Arianespace. Za to so se odločili, potem ko so v zadnjih dveh tednih večkrat preložili izstrelitev zaradi močnih višinskih vetrov.