Vremenske razmere v Francoski Gvajani se izboljšujejo; izstrelitev satelitov verjetno v nedeljo

Ljubljana/Kourou, 26. junija - Vremenske razmere za izstrelitev rakete Vega s slovenskima satelitoma Nemo HD in Trisat z izstrelišča v Francoski Gvajani se postopoma izboljšujejo in po napovedih naj bi se priložnost za izstrelitev odprla to nedeljo zjutraj po srednjeevropskem času, so za STA pojasnili v Centru odličnosti Vesolje SI.