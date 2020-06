Slovenska satelita Trisat in Nemo HD pripravljena na zgodovinski polet v vesolje

pišeta Andreja Seršen Dobaj in Blaž Mohorčič

Ljubljana/Kourou, 14. junija - Satelita Trisat in Nemo HD naj bi kot prva slovenska satelita v petek zjutraj po dveh preložitvah vendarle poletela v vesolje. Večino priprav na izstrelitev so že zaključili, tako da satelita že čakata na izstrelišču v Francoski Gvajani. To bo prelomen dogodek tudi za Evropo, saj na evropski raketi niso še nikoli izstrelili toliko satelitov.