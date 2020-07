Protestniki s Prešernovega trga "na ekskurzijo v preteklost" s sloganom "naprej v sedanjost"

Ljubljana, 31. julija - Tokratni protivladni shod je v prestolnici zbrane popeljal na ekskurzijo v preteklost, na Roško, kjer so leta 1998 potekali protesti ob sojenju četverici. Danes so protestniki z vzvratno hojo opozorili na vračanje v preteklost, a se ob tem zavzeli za premik v sedanjost. Posebej kritični so bili do premierja Janeza Janše.