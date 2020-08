SOS za vode: Onesnaženost Voglajne v zadnjih letih manjša

Štore, 3. avgusta - Onesnaženost Voglajne, ki je bila zaradi onesnaževanja industrije v Šentjurju, Štorah in Celju vrsto let v spodnjem toku mrtva reka, se je v zadnjem obdobju zaradi sprejetih ukrepov občutno zmanjšala. Po zadnjih podatkih iz leta 2019 ima tako Voglajna v Celju dobro kemijsko in zmerno ekološko stanje.