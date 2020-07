SOS za vode: V Meži preveč kadmija in svinca

Mežica/Črna na Koroškem, 29. julija - Čeprav se je stanje Meže, ki so jo v preteklosti opisovali tudi kot mrtvo reko, v zadnjih štirih desetletjih izboljšalo, ta še vedno spada med slovenske vodotoke, ki so najbolj onesnaženi s težkimi kovinami. Arso v reki ugotavlja preveč kadmija in svinca in je izvedel obsežen monitoring. Rezultati bodo objavljeni v posebnem poročilu.